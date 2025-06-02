Происшествия

Льва Шлосберга* отправили в изолятор временного содержания

Зампредседателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга* в Пскове отправили в изолятор временного содержания 10 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

Политик был задержан в статусе подозреваемого, затем ему предъявили обвинение в повторной «дискредитации армии» (часть 1 статьи 280.3 УК РФ). Следователь ОВД отправила Льва Шлосберга* в ИВС города Пскова.

Шлосберга* задержали из-за видео с дебатами между ним и историком Юрием Пивоваровым*, где Лев Шлосберг* отстаивал позицию необходимости скорейшего прекращения огня.

Политик возражал против задержания, он заявил, что для него нет никаких оснований, событие преступления отсутствует.

Суд об избрании меры пресечения пройдет завтра.

Напомним, сегодня утром в квартире Шлосберга* прошли обыски.

В отношении Льва Шлосберга* возбудили уголовное дело о повторной дискредитации армии.