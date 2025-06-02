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Суд не удовлетворил жалобу адвоката экс-ректора ПсковГУ на возбуждение уголовного дела

17.06.2025 11:41|ПсковКомментариев: 0

Псковский городской суд 17 июня рассмотрел жалобу адвоката экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной на незаконное вынесение постановления о возбуждении уголовного дела. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области, жалоба оставлена без удовлетворения. 

В Псковский городской суд ранее поступила жалоба адвоката, представляющего интересы находящейся под стражей Натальи Ильиной, на постановление старшего следователя о возбуждении уголовного дела от 7 апреля по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.

Указанное постановление оспаривалось на предмет незаконности и необоснованности.

Псковский госуниверситет Ильина возглавляла с 2019 года, о ее задержании стало известно 8 апреля. По версии следствия, Ильина, «трудоустроила несуществующего сотрудника, присвоив таким образом 10 млн рублей». Врио ректора в настоящее время назначен доктор педагогических наук Сергей Николаев.

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В отношении бывшего ректора в настоящее время возбуждены два уголовных дела - по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). 

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Источник: Псковская Лента Новостей
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