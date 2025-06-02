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Второй фигурант дела об избиении щенка Катыша в Порховском районе отправится на исправительные работы

20.06.2025 09:44|ПсковКомментариев: 0

Рассмотрено уголовное дело в отношении еще одного жителя села Славковичи Порховского района за жестокое обращение с животным - щенком по кличке Катыш, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Фото: приют «Добрый»

Порховский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины 1968 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами «б, в» части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его увечье из хулиганских побуждений, с применением садистских методов в присутствии малолетнего).

Как установлено судом, летом 2024 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, у надворных построек, расположенных в непосредственной близости к дому №31 по улице Цинченко села Славковичи Порховского района, в присутствии малолетних подозвал к себе собаку и неоднократно ударил ее о землю, чем причинил ей увечья.

Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Приговором суда мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 5 месяцев с удержанием 5% заработной платы в доход государства.

Ранее, приговором суда, житель села Славковичи Порховского района, мужчина 1960 года рождения, осужден за совершение аналогичного преступления, ему назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием 5% заработной платы в доход государства.

Источник: Псковская Лента Новостей
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