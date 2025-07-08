Происшествия

Сигналов пока не поступало, собираем информацию - Олег Майоров о последствиях шторма в Невельском районе

В Невельском районе на данный момент обращений по поводу прошедшего шторма не поступало. Об этом сообщил глава района Олег Майоров в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Фото: Подслушано Невель / «ВКонтакте»

«У нас пока нет участков, которые требуют внимания. Ни на ЕДДС не поступало сигналов пока, ни в отделение МЧС. Информацию будем продолжать собирать по отдаленным деревням, но пока вмешательства не требуется. Пока мы не обнаружили ничего, больше Великолукский район пострадал», - сообщил Олег Майоров.

Напомним, на данный момент информации о жертвах не поступало.