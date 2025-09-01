Происшествия

Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных псковских «Ласточек»

Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров по факту задержки движения поездов «Ласточка» №810 Псков – Санкт-Петербург и №809 Санкт-Петербург – Печоры 14 сентября из-за схода с рельсов тепловоза с 15 порожними цистернами на железнодорожной станции Семрино в Ленинградской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Видео: Северо-Западная транспортная прокуратура

14 сентября из-за происшествия на железнодорожной станции Семрино в Ленинградской области произошла задержка двух поездов дальнего следования и девяти пригородных электропоездов. Санкт-Петербургская транспортная контролирует соблюдение прав пассажиров.

В случае нарушения прав граждане могут обратиться к дежурному прокурору по номеру телефона: +7 (911) 104-75-46.

Информацию о расписании и фактическом движении поездов можно получить по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

Напомним, в связи с происшествием был изменён маршрут псковских поездов «Ласточка».

При сходе грузовых вагонов на перегоне Строганово — Мшинская погиб машинист. Его зажало в кабине, после деблокировки скончался в машине скорой.

Смотрите также При сходе грузовых вагонов в Ленобласти погиб машинист

Следователи проверяют версию диверсии.