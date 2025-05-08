В России и мире

Версию диверсии со сходом грузовых вагонов в Ленобласти проверяют следователи

Версию диверсии со сходом грузовых вагонов на перегоне Строганово — Мшинская в Ленинградской области проверяют следователи, сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале. На месте инцидента работали сапёры.

Фото: Telegram-канал 112

По информации РЖД, к месту происшествия в Лужском районе направлены два аварийно-восстановительных поезда из Санкт-Петербурга.

Напомним, с рельс сошёл тепловоз с 15-ю порожними цистернами. Жертв нет. В связи с происшествием изменён маршрут поездов «Ласточка» №810 Псков – Санкт-Петербург и №809 Санкт-Петербург – Печоры, их задержка в пути составляет 2 часа.