Происшествия

Следствие по делу Льва Шлосберга* находится на завершающем этапе

Следствие по делу заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга* находится на завершающем этапе, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Сегодня, 7 октября, Псковский городской суд не стал продлевать Шлосбергу* домашний арест, заменив меру пресечения на запрет определенных действий.

Отказывая в удовлетворении ходатайства следователя, суд указал, что мера пресечения в виде домашнего ареста утратила свою актуальность. Следствие находится на завершающем этапе, обвиняемый лишен возможности препятствовать предварительному расследованию.

Напомним, Шлосберга* обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года).

По версии следствия, 12 января 2025 года Лев Шлосберг*, являясь лицом, подвергнутым административному наказанию за совершение аналогичного правонарушения, в социальной сети «Одноклассники» разместил видеозапись, направленную на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации.

Меру пресечения в виде домашнего ареста избрали в Псковском городском суде 11 июня.

*в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов.