Происшествия

С начала года на водоемах Псковской области погибли 24 человека

С начала 2025 года на водоемах Псковской области погибли 24 человека. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС РФ по Псковской области, по сравнению с прошлым годом гибель на воде увеличилась вдвое.

Значительная часть несчастных случаев на воде произошла с января по апрель – 20 человек. Пик гибели пришелся на март, он «забрал» 14 человеческих жизней. В летний период погибли четыре человека.

«Купальный сезон закончился вместе с летом, но пока стоит теплая погода, многие еще будут проводить время у водоемов и на воде. Кто-то предпочтет неспешные прогулки на лодках, катамаранах, а кто-то махнет на выходные к ближайшему водоему порыбачить. Необходимо отметить, что несчастные случаи с судоводителями и пассажирами маломерных судов часто происходят из-за отсутствия у них спасательных жилетов», - добавили в МЧС.

Во время отдыха на осенних водоёмах, где есть вероятность попадания в воду, рекомендуется побеспокоиться о стойком плавсредстве, на которое можно будет выбраться даже в мокрой одежде; водостойком мобильном телефоне, с которого можно будет вызвать службу спасения; горячем, сладком чае или кофе и сменной тёплой одежде.

Инспекторы ГИМС также напоминают, что совмещать отдых на воде с употреблением спиртных напитков крайне опасно, это может привести к трагическим последствиям. Любителям отдыха у воды следует помнить, что жизнь и безопасность зависит от их самодисциплины и ответственности, как за себя, так и за тех, с кем они отдыхают.