Происшествия

Начальник псковского УМВД назвал топ-3 резонансных преступлений года

Убийство женщины в Порхове, обнаружение трупа новорожденного ребенка в Себежском районе и задержание двух криминальных авторитетов Псковской области - это самые резонансные преступления, которые произошли в регионе с начала года. Такое мнение высказал начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

«К счастью, этот год был небогат на резонансные преступления, работа по которым относится к компетенции органов внутренних дел нашего региона. Как и раньше, наиболее опасными, а, следовательно, и приковывающими наибольшее общественное внимание являются особо тяжкие преступления против личности – убийства и факты умышленного причинения тяжкого вреда здоровью», - сказал начальник УМВД.

Из наиболее серьезных преступлений этого года он выделил убийство с особой жестокостью женщины в городе Порхове, которое было совершено в новогоднюю ночь.

Смотрите также Жителя города Порхова осудили за сожжение сожительницы

Также Алексей Овсянников упомянул обнаружение трупа новорожденного ребенка в Себежском районе.

Смотрите также Тело новорожденного в женской сумке обнаружили в себежском лесу

«И оба преступления раскрыты: первое, как говорят, «по горячим следам», а вот второе в результате длительной и кропотливой работы», - подчеркнул генерал-майор.

Кроме того, в результате оперативно-розыскной деятельности сотрудников ГУУР МВД России и УУР УМВД России по Псковской области на территории Псковской области были задержаны два криминальных авторитета, один из которых подозревается в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ), организации и участии в деятельности экстремисткой организации (ч. 1, ч. 2 ст. 282.2 УК РФ). Второй фигурант уголовного дела подозревается в участии в деятельности организации, признанной экстремистской (ч. 2 ст. 282 УК РФ).