Происшествия

Псковичи получают фейковые листовки о волне террористических актов

Жители Псковской области стали получать фейковые оповещения про волну террористических актов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСБ России по региону. В этих листовках призывают к распространению информации среди близких и окружающих людей.

«Со стороны СБУ запланирована и началась волна террористических актов на территории Российской Федерации», - говорится в листовке.

Мошенники в своем обращении сообщают: «Диверсанты выкладывают на дорогах, на лавках, в кустах телефоны, планшеты, кошельки, блокноты и прочие привлекающие внимание предметы. Все эти вещи заминированы. Заряд небольшой, но руки, ноги отрывает. Предупредите знакомых, родных, особенно детей! Увидят где-либо указанные вещи не трогать — позвонить родителям или в полицию, не трогая их. Также это могут быть коробки, мячи и игрушки и т. п. вещи!».

Также в листовке указывают на недавно произошедший случай в городе Воронеж, где пострадал несовершеннолетний.

Как объяснили Псковской Ленте Новостей в УФСБ России по Псковской области, данная информация не соответствует действительности. Псковичей просят не пересылать друг другу непроверенную информацию.

Ранее сообщалось, что в Красногорске ребенок получил травмы, подняв взрывное устройство, замаскированное под брошенные деньги.