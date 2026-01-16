 
Происшествия

Заседание по делу Анастасии Повторейко перенесли из-за болезни подсудимой

Судебное заседание по обжалованию меры пресечения в отношении главного врача Псковской областной инфекционной больницы, депутата областного Собрания Анастасии Повторейко перенесли из-за болезни подсудимой, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей из зала суда.

«Поступила информация из медсанчасти, что Анастасия Повторейко находится в больнице №3 (при СИЗО - ред.). С 30 декабря по настоящее время находится на лечении», - сказал председательствующий суда Владимир Борщ. 

Напомним, главного врача Псковской областной инфекционной клинической больницы заключили под стражу на 1 месяц и 30 суток (с 29 декабря до 27 февраля). Такое решение было вынесено 30 декабря в Псковском городском суде. 

 
 

Судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы адвоката на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу отложено на 11.00 20 января в связи с невозможностью участия в нем обвиняемой по состоянию здоровья.

