Стартует судебное заседание по обжалованию меры пресечения для Анастасии Повторейко

Началось судебное заседание по обжалованию меры пресечения в отношении главного врача Псковской областной инфекционной больницы, депутата областного Собрания Анастасии Повторейко, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей из зала суда.

Рассмотрение проходит в Псковском областном суде. Обвиняемая в зале заседания лично не присутствует, ее пытались подключить по видеоконференцсвязи, но пока безуспешно.

Напомним, главного врача Псковской областной инфекционной клинической больницы заключили под стражу на 1 месяц и 30 суток (с 29 декабря до 27 февраля). Такое решение было вынесено 30 декабря в Псковском городском суде.

Уголовное дело в отношении Анастасии Повторейко возбуждено по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершённое из корыстной заинтересованности).

Из предъявленного обвинения следует, что обвиняемая в период с начала января 2023 года по конец октября 2024 года, превышая свои должностные полномочия, давала подчиненным сотрудникам указания о внесении в медицинские документы фиктивных сведений о приобретении дорогостоящих лекарственных препаратов, после чего выставляла завышенные счета в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Псковской области.

В результате в адрес областной инфекционной больницы неправомерно перечислены денежные средства в размере более 197 миллионов рублей.

Анастасия Повторейко занимает пост главного врача Псковской областной инфекционной больницы с 2020 года. С 2021 года назначена главным внештатным специалистом-пульмонологом Псковской области.

19 сентября 2021 года избрана депутатом Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва по единому избирательному округу от регионального отделения партии «Единая Россия». В выборах участвовала в составе общеобластной части списка. Член комитета по труду и социальной политике.

На период временного отсутствия руководителя исполняющим обязанности главного врача Псковской областной инфекционной клинической больницы назначен Александр Антонов.