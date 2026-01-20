 
Происшествия

В Великих Луках горел жилой дом в Нагорном проезде

Жилой дом горел в Нагорном проезде в Великих Луках 19 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Главного управления МЧС России по Псковской области

В ведомство о пожаре сообщили в 15:36. В комнате - прогар в полу на площади одного квадратного метра и закопчена стена на площади трех квадратных метров. Возможной причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Возгорание ликвидировали восемь специалистов МЧС России и две единицы техники. Спасен жилой дом и хозяйственная постройка.

В этот же день в 11:40 поступило сообщение о возгорании мусора в неэксплуатируемом здании на улице Заречной в Великих Луках. Предположительной причиной стал поджог. Возгорание на площади 30 квадратных метров ликвидировали восемь специалистов МЧС России и три единицы техники.

Позднее огнеборцы МЧС России ликвидировали возгорание трех пластиковых контейнеров на Октябрьском проспекте в Великих Луках. Предположительной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Привлекались четыре специалиста МЧС России и одна единица техники. Пластиковый контейнер спасен.

Напомним, двухэтажный жилой дом горел на улице Автомобилистов в Печорах 19 января. 

