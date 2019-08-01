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Комитет Госдумы РФ по охране здоровья: Сокращение рабочей недели не приведет к ожирению

14.08.2019 23:59|ПсковКомментариев: 0

Переход на четырехдневную рабочую неделю не приведет к массовому ожирению и увеличению людей с невротическими расстройствами: склонных к безделью людей процент невелик, большинство россиян найдут, чем себя занять, считает зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

Источник: РИА «Новости»

Ранее опрошенные РИА «Новости» эксперты, высказали мнение, что четырехдневная рабочая неделя не скажется положительно на здоровье россиян, в стране вырастет число людей с ожирением и станет больше невротических расстройств.

«Категорически не согласен! Честно говоря, даже обидно за то, что россиян записали в лодыри и тунеядцы. Безусловно, какой-то процент таких "элементов" есть в любом обществе. Но большинство, я уверен, люди деятельные и активные. И они найдут, чем заняться в лишний выходной - займутся спортом, будут проводить время с детьми, поедут на дачу или на рыбалку. По крайней мере, меня окружают именно такие», - сказал Огуль РИА «Новости».

«Хотим мы этого или нет, а сокращение рабочих часов с развитием научного и технического прогресса произойдет. Это неизбежно. Так же, как в конце 1960-х произошел переход на пятидневную рабочую неделю. Главное, чтобы переход на четырехдневку не привел к уменьшению зарплаты и ухудшению жизни людей», - отметил парламентарий.

Напомним, Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели как основы социально-трудового контракта заявил в начале июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) тогда выступила за сокращение рабочей недели при сохранении оплаты труда. Во вторник, 13 августа, стало известно, что ФНПР направила свои предложения по четырехдневной рабочей неделе в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

Теги: #здоровье #здравоохранение #Госдума
Источник: Псковская Лента Новостей
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