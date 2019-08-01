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Умер актер Арон Айзенберг

В возрасте 50 лет скончался американский актер и режиссер Арон Айзенберг. Об этом сообщила его жена Малисса Лонго в фейсбуке.

Как отмечается, артист известен, в первую очередь, по роли Нога в сериале «Звездный путь: Глубокий космос 9», пишет Газета.ру.

«С огромным сожалением и грустью объявляю, что моя любовь и лучший друг Арон Айзенберг скончался», - написала Лонго.

При этом она не назвала причину смерти актера. Однако, по данным СМИ, у Айзенберга на протяжении многих лет были серьезные проблемы со здоровьем.

Уточняется, что актер известен телезрителям также по ролям в таких фильмах, как «Чудесные годы», «Стар Трек: Отступники», «Дивный новый мир», «Клуб лжецов».