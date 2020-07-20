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Тысячи протестующих вышли к Дому правительства в Минске

Колонна из нескольких тысяч человек дошла до площади Независимости Минска, где расположен Дом правительства. В колонне протестующих — рабочие Минского транспортного завода и примкнувшие к ним по ходу движения другие протестующих. По информации ТАСС, в центр города выдвинулась большая колонна военных и спецтехники.

На площади перед Домом правительства протестующие расправили длинную белую ленту. На памятник у Дома Правительства повесили плакат «Тихановская — президент и Верховный главнокомандующий Республики Беларусь».

На видео с площади видно, что сначала военные у Дома правительства держали руки на опущенных к земле щитах и не препятствовали пришедшим. Позже появилась информация, что они оттеснили протестующих от Дома правительства. Точное количество собравшихся на площади неизвестно.

Как отмечает «Коммерсант», несколько часов назад рабочие МТЗ покинули территорию предприятия и направились в центр столицы. К идущим по проспекту Независимости рабочим начали присоединиться другие группы протестующим. В интернете появились видео, на котором видно, что к колонне также присоединилась представитель штаба незарегистрированного кандидата в президенты Виктора Бабарико Мария Колесникова. Участники колонны несут цветы, белые ленты и плакаты.

Также сегодня, 14 августа, забастовки проходили сразу на нескольких крупных заводах Белоруссии, в том числе на Минском электротехническом заводе им. В. И. Козлова, Белорусском металлургическом заводе, «Мапиде» и «Нафтане». Сотрудники «Гродно Азота» вышли к городскому исполкому. Президент Александр Лукашенко счел забастовки на заводах выгодными иностранным государствам.