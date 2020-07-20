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Белоруссия передала РФ 32 задержанных россиянина

Белоруссия передала России 32 граждан РФ, ранее задержанных на ее территории. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе Генпрокуратуры России.

«В соответствии с ходатайством генерального прокурора РФ Игоря Краснова от 5 августа в порядке, предусмотренном Минской конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года, 32 гражданина Российской Федерации, которые были ранее задержаны на территории Белоруссии, пересекли государственную границу РФ», - сказали в ведомстве. Они находятся на территории России, передает ТАСС.

Тридцать третий задержанный гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории республики.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что передача россиян осуществлена в строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства РФ и Республики Белоруссии, в тесном взаимодействии органов прокуратуры обеих стран.

Как сообщили в Генпрокуратуре, компетентные органы России продолжат разбираться с ситуацией, сложившейся вокруг данных граждан.

Белорусская сторона сообщила о задержании в ночь на 29 июля 33 граждан РФ, которых в Минске называют сотрудниками иностранной частной военной компании. Следственный комитет Белоруссии сообщил, что они обвиняются в «организации массовых беспорядков» и проходят по одному делу с Сергеем Тихановским (супруг кандидата в президенты Светланы Тихановской) и Николаем Статкевичем. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал инсинуациями сообщения о том, что Москва могла кого-то направить в Белоруссию для дестабилизации ситуации в республике.