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НАТО не подтвердило слова Лукашенко об усилении присутствия у границ Белоруссии

НАТО не наращивает военное присутствие в Восточной Европе, но внимательно следит за ситуацией в Белоруссии. Об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса, распространенном в воскресенье в Брюсселе, сообщает ТАСС.

«Никакого наращивания НАТО в регионе нет. Многонациональное присутствие НАТО в восточной части Североатлантического союза не представляет угрозы ни для одной страны», - заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску. По ее словам, НАТО внимательно следит за ситуацией в Белоруссии. «Как сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, необходимо уважать основные свободы, включая свободу слова и право людей на мирный протест», - добавила она.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на митинге в Минске, что страны Запада наращивают военную мощь на границах республики. По его словам, «танки и самолеты в 15 минутах лета» от границ Белоруссии.