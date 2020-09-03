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Ждун преследовал милиционеров в Минске

В Минске снимающих флаги милиционеров преследовал ждун. Фото и видео выложил телеграм канал «Nexta live».

Как сообщает сайт autoparus.by, с самого утра в жилом комплексе Минска «Каскад» сотрудники милиции начали без объяснения причин снимать флаги. Местным жителям это не понравилось. Люди ходят за милиционерами и неизвестными лицами в черных одеждах, требуя объяснений.

Апофеозом происходящего в «Каскаде» стал выход человека в костюме ждуна из популярного мема. Он уселся напротив сотрудников милиции и стал ждать разъяснений.

«Nexta live» сопроводил фото и видеоматериалы подписью «Ждун тоже ждет перемен».