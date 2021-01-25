В России и мире

Путин призвал создать мощный щит в сфере биологической безопасности

В России должен быть создан мощный и надежный щит в сфере санитарной и биологической безопасности. С таким заявлением президент Владимир Путин выступил сегодня, 21 апреля, в послании Федеральному Собранию, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы должны обеспечить полную независимость России в производстве вакцин, субстанций для фармацевтики, в том числе лекарств против инфекционных заболеваний, устойчивых к сегодняшнему поколению антибиотиков. Причем сделать это надо с максимальным использованием российского оборудования и отечественных компонентов», - обозначил задачу глава государства.

«В случае появления инфекций, таких опасных, как коронавирус, или даже более опасных, мы должны быть готовы в течение четырех дней разработать собственные тест-системы. И в самое короткое время создать эффективную вакцину и приступить к ее массовому производству», - сказал Путин.

Для достижения этих задач он определил период - к 2030 году. «Но, чем мы раньше мы это сделаем, тем лучше», - заключил президент.