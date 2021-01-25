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Парниковых газов в России должно быть меньше, чем в Евросоюзе - поручение Путина

Президент России Владимир Путин призвал искать новые подходы и в развитии энергетики. В частности, в направлении водородной энергетики и накопления энергии. Свое предложение он озвучил сегодня, 21 апреля, во время послания Федеральному Собранию.

Также глава государства обозначил, что Россия должна достойно ответить на вызовы изменения климата. «Адаптировать к нему сферы сельского хозяйства, ЖКХ и так далее. Обеспечить здесь точный контроль и строгий мониторинг», - добавил он.

Путин также дал поручение – за 30 лет накопление эмиссий и парниковых газов должно быть меньше, чем в Евросоюзе. «Это сложная задача, учитывая размеры и структуру экономики нашей страны. Но с учетом нашего научно-технического потенциала эти цели абсолютно достижимы», - подчеркнул президент.

Он также призвал внимательно следить за выбросами предприятий и за сферой обращения ТКО.