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Все границы перешли - Путин о попытке госпереворота в Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин, комментируя сложившиеся отношения на международной арене, раскритиковал «практику немотивированных санкций и грубых попыток одних навязать свою волю другим».

«Сегодня такая практика перерождается в нечто гораздо более опасное. Я имею в виду факты прямой попытки организации госпереворота в Белоруссии и попытки убийства президента этой страны», - отметил Путин. При этом его возмущает тот факт, что такие вопиющие действия не находят осуждения на Западе. «Никто даже не замечает этого и делает вид, что ничего не происходит», - сказал глава российского государства.

По его мнению, можно как угодно относиться к лидеру того или иного государства, можно иметь свою точку зрения по поводу политики Александра Лукашенко, «но практика госпереворотов и организации убийств высших должностных лиц - это уже слишком, все границы перешли».

Чего, по словам Путина, стоит подготовка блокады Минска. «Это значит, что, по сути, велась подготовка к массированной кибератаке, а это одним рубильником не сделаешь. Видимо, не даром Запад отказывался от многочисленных предложений России наладить диалог в сфере кибербезопасности», - заключил президент РФ.