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Путин призвал уделить особое внимание развитию военного образования в России

В послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин призвал уделить особое внимание развитию военного образования. Сделать это он предложил, как на основе военных образовательных учреждений, так и на базе военных учебных центров при гражданских вузах.

При этом, глава государства отметил, что совершенствование и качественное укрепление Вооруженных сил России идет постоянно. Он указал, что к 2024 году доля современного оружия в войсках составит почти 76%, а в ядерной триаде уже в этом году превысит 88%. «Это очень хороший показатель», - добавил глава государства.

По его словам, сегодня на боевом дежурстве уже находятся новейшие ракетные гиперзвуковые комплексы межконтинентальной дальности «Авангард», лазерные боевые комплексы «Пересвет», а первый полк полностью укомплектован тяжелыми межконтинентальными баллистическими ракетами «Сармат».

«Увеличивается количество ударных авиакомплексов с гиперзвуковой ракетой "Кинжал", кораблей, оснащенных высокоточным гиперзвуковым оружием «Кинжал» и ракетами "Калибр". На боевое дежурство в ближайшее время будут поставлены гиперзвуковые ракеты "Циркон". В полном соответствии с планами идет работа и над другими самыми современными боевыми комплексами, включая "Посейдон", "Буревестник" и другими», - рассказал Владимир Путин.

При этом президент страны подчеркнул, что как лидер в создании боевых систем нового поколения и ядерных сил Россия еще раз настоятельно предлагает партнерам обсудить вопросы, связанные со стратегическим вооружением и обеспечением глобальной стабильности.

«Целью таких переговоров может стать создание среды бесконфликтного сосуществования на основе уравнения безопасности, которое охватывало бы не только традиционные стратегические вооружения, межконтинентальные баллистические ракеты, тяжелые бомбардировщики и подводные лодки, но и все наступательные и оборонительные системы, способные решать стратегические задачи», - пояснил Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что Россия всегда открыта для широкого межгосударственного сотрудничества. «Уже многое сделано для стабилизации ситуации в Сирии, для налаживания политического диалога в Ливии. Россия сыграла главную роль в том, что удалось остановить вооруженный конфликт в районе Нагорного Карабаха. На основе взаимного уважения мы выстраиваем диалог с большинством стран мира в Азии, Латинской Америке, Африке и многими странами Европы», - заключил Владимир Путин.