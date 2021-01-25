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В Китае выявлен первый в мире случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H10N3

В Китае выявили первый в мире случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H10N3, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на китайские СМИ.



Вирусом заразился 41-летний мужчина. Еще в конце апреля его госпитализировали в городе Чжэньцзян с симптомами, похожими на простуду. Спустя месяц у него диагностировали H10N3.



В китайских службах здравоохранения во вторник отметили, что «риск широкомасштабного распространения (этого вируса – ред.) очень мал». Состояние госпитализированного мужчины оценивается в настоящее время как стабильное.



В Национальной комиссии здравоохранения КНР указали, что это первый случая заражения человека птичьим гриппом H10N3 в мире.



Последняя вспышка птичьего гриппа была зафиксирована в Китае в конце 2016 - начале 2017 года. Тогда речь шла о вирусе H7N9.