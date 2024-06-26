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В России не ожидается рост цен на красную икру в преддверии Нового года

Резкий рост цен на красную икру в России в преддверии Нового года маловероятен, так как может обвалить продажи. При этом на отпускные цены рыбаков праздничный спрос в рознице оказывает минимальное влияние. Об этом сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

«Отпускные цены (цены рыбаков) имеют сезонность, которая связана с периодом добычи лососей: «первая» икра (июнь-июль) всегда сама дорогая, ближе к концу путины (осень) цены выходят на плато и начинают спускаться вниз перед началом новой путины. Обычно цены рыбаков начинают снижаться ближе к началу новой путины - в конце первого квартала года. На отпускные цены рыбаков праздничный спрос в рознице оказывает минимальное влияние. Рост цен в оптовом и розничном сегментах к Новому году может быть обусловлен только ажиотажным спросом. Однако с учетом текущей инфляции и реально располагаемых доходов населения сомневаюсь, что он будет», - сказал Зверев.

Он отметил, что повышение розничных цен на красную икру в преддверии Нового года может полностью обвалить продажи в этом сегменте. «Ретейлеры и оптовики это понимают», - подчеркнул эксперт.

«При этом текущая информационная повестка вокруг дорогой красной икры привлекает внимание аферистов, которые через интернет продают фальсификат или подделку «по ценам от производителя». Поэтому мы рекомендуем потребителям не гнаться за низкой ценой, следить за акциями и покупать икру в проверенных магазинах - это в первую очередь федеральная и специализированная розница или точки продаж самих рыбаков", - добавил президент ассоциации.

Зверев также подчеркнул, что физического дефицита красной икры в России не будет. По оценкам ассоциации, из улова 2024 года будет произведено около 11-12 тыс. тонн лососевой икры, что соответствует среднегодовому потреблению икры в стране, пишет ТАСС.

Ранее заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов в рамках рабочей поездки главы Росрыболовства Ильи Шестакова в Астраханскую область сообщил журналистам, что ситуация с ростом цен на красную икру в России в преддверии новогодних праздников является неадекватной, учитывая запасы деликатеса благодаря прошлогодней высокой путине.