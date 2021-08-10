В России и мире

Сдавшая ЕГЭ третьеклассница поступила в МГУ на платное отделение

Отец Алисы из Москвы, которая в восемь лет сдала ЕГЭ и проходила дополнительные вступительные испытания в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова (МГУ), подписал договор о зачислении своей дочери на психологический факультет на платной основе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отца девочки Евгения Теплякова.

Алиса Теплякова (Фото: РБК)

«Мы не прошли на бюджет, но наших баллов достаточно, чтобы поступить на контрактную основу. Мы поехали на факультет, сегодня я подписал договор со своей стороны. От нас осталось только оплатить первый семестр, и все», — пояснил он.

Тепляков заявил, что поступление в вуз после окончания школы — «нормальное желание». «Есть логичная схема: человек заканчивает школу, а потом идет в вуз. Ну в таком возрасте она закончила школу. Что ей предлагается делать — в песочнице играть?» — считает он.

Тепляков выразил уверенность, что на психологическом факультете МГУ работают профессионалы. «Подвоха от них я не ожидаю, они могут понять, что здесь нужен индивидуальный подход, — надеется Тепляков. — На мой взгляд, психология — это такое образование, которое хорошо ложится на все, как дополнительное или в качестве первого. <...> Психология нужна всем, это хорошее образование, с которого можно начинать».

Ранее ректор МГУ академик РАН Виктор Садовничий сообщил, что не знает количество баллов девочки и сможет ли она стать студенткой университета. Он также добавил, что хотел бы прикрепить к ней педагога-психолога, который помог бы ребенку получать высшее образование с комфортом. «Любой врач скажет, что ребенок еще формируется, такие ребята требуют особого внимания», — пояснил Садовничий.

Алиса Теплякова решила поступать в МГУ после того, как в восемь лет успешно окончила школу. Она сдала ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии и информатике. Рособрнадзор зарегистрировал девочку как самую юную третьеклассницу и самую юную выпускницу девятого класса. Ей также присвоили звание самой юной ученицы, когда-либо освоившей программу 11-го класса.