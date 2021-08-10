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Специалисты рассказали об уготованных «киноэкипажу» трудностях на МКС

Уроженка Пскова, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправились на Международную космическую станцию (МКС) для съемок первого в истории художественного фильма в космосе во вторник, 5 октября. Стыковка прошла не без происшествий, но все закончилось благополучно, впереди «киноэкипаж» может ждать космическая болезнь (аналог морской болезни), рассказали в центре подготовки космонавтов.

Взлет с Байконура корабля «Союз МС-19» произошел в 11:55 в штатном режиме. Специалисты NASA назвали запуск безупречным. Корабль не смог пристыковаться к станции в автоматическом режиме, но это исправили вручную.

У Пересильд и Шипенко были четыре месяца на подготовку, а теперь всего 12 дней на создание первого в истории игрового фильма в космосе. Успех миссии зависит больше от того, как себя будут чувствовать непрофессиональные космонавты, пишет газета «Известия».

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За месяцы подготовки для «киноэкипажа» были проведены все необходимые проверки, в том числе испытания на комплексе вестибулярных исследований. Также актриса и режиссер прошли дополнительный курс вестибулярных тренировок на заключительном этапе подготовки экипажа на комплексе Байконур. Если они все-таки столкнуться с осложнениями, то смогут воспользоваться специальной медицинской укладкой для профилактики космической болезни движения.