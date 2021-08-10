В Петербурге на неделю приостановят работу общепита и розничной торговли

Власти Петербурга ужесточили ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции, эти меры будут действовать с 30 октября по 7 ноября. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов. Об этом сообщает РИА Новости.
Новые правила будут действовать следующим образом:
- временно приостанавливается работа общепита, исключение составят только предприятия на вокзалах, АЗС, а также производственные столовые; остальные заведения смогут работать только через доставку и обслуживание навынос;
- также прекратят работу объекты розничной торговли, кроме аптек, заправок, объекты без торгового зала, а также магазины с продовольствием и товарами первой необходимости;
- приостанавливается работа салонов красоты (кроме парикмахерских), косметических салонов, СПА, массажных салонов, соляриев, бань и ветеринарных клиник (в них можно будет обратиться только за экстренной помощью);
- закрываются для посетителей фитнес-центры, бассейны, аквапарки, оеканариумы, аттракционы, катки и другие объекты развлечения и досуга, а также букмекерские конторы и помещения тотализаторов; также нельзя будет посещать зоопарки, кроме территорий, расположенных на открытом воздухе;
- музеи и театры зрители смогут посетить только при наличии QR-кодов, подтверждающих вакцинацию, или справок о медотводе;
- в гостиницы и пансионаты постояльцев будут заселять только после предъявления QR-кода или отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19.
Ранее Владимир Путин объявил нерабочей первую неделю ноября, разрешив регионам с трудной эпидемиологической обстановкой ввести такую меру раньше.