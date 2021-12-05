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Отец девятилетней студентки МГУ устроил в вузе скандал

Отец девятилетней Алисы Тепляковой, которая учится на факультете психологии МГУ, напал на заведующего кафедрой, потому что его дочь не смогла сдать экзамен. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу факультета. Сам Евгений Тепляков объяснил свой поступок тем, что девочке дали недостаточно времени на подготовку к ответу.

«Сегодня проходил экзамен у студентки первого курса Алисы Тепляковой. Во время экзамена присутствовать на экзамене может только студент, без сопровождающего. Папа ожидал Алису на посту охраны, ему предоставили возможность ожидать там в тепле и комфорте. В какой-то момент папа попытался прорваться на факультет, начал кричать, и силами охраны и наших сотрудников его удалось задержать, потому что он нарушал все правила и не соблюдал санитарные требования. После этого нам пришлось вызвать полицию. Он кричал и угрожал сотрудникам и преподавателям. Мы закрыли его в аудитории, чтобы он не смог никому нанести физического вреда»,— приводит сообщение пресс-службы факультета РИА Новости.

Ребенок сдавал предмет «Введение в психологию». Алисе не удалось его сдать. Она расстроилась из-за неправильного ответа и выбежала из аудитории до того, как узнала результат. Комиссия вуза все равно ожидала Алису, чтобы сказать ей результат, однако отец юной студентки устроил скандал.

Сам Евгений Тепляков позже пояснил RT, что девочке дали недостаточно времени на подготовку – 20 минут с учетом того, что у нее в силу возраста ограничена скорость и мелкая моторика. «Ей запретили сдавать устно, запретили выбирать вопросы. Ей сказали: "Если ты не напишешь вопрос №1, тебе не засчитают вопрос №2". Я видел: происходит то, на что я не давал согласия. А ребенку девять лет! Я пытаюсь всеми законными способами вызвать представителя учебной части, сказать, что хочу остановить экзамен»,— заявил он. Мама Алисы Тепляковой, Наталья, сказала, что ребенок знал все билеты и был готов отвечать, однако девочку «завалили».

Летом Рособрнадзор сообщил, что восьмилетняя Алиса Теплякова сдала ЕГЭ и получила аттестат за 11-й класс. Позднее летом, в июле, москвичке исполнилось девять лет. Девочка подавала документы на факультеты психологии и почвоведения, но не смогла пройти на бюджетное место. Позже отец Алисы сообщил, что девочка будет учиться на психологическом факультете МГУ на платной основе.