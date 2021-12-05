Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ОЖД ИТОГИ-2021
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
бравая сотня
Сжиженный газ в баллонах
Смотри и слушай на псковском «Эхо»
политические итоги - 2021
соцсети завоевали регион
Итоги акции «Псковэнергосбыта»
отпечаталось в сердце
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё В России и мире 05.12.2021 09:220 Эксперты выяснили, что сделало омикрон-штамм «более человечным» 28.01.2022 16:090 Путин подписал закон о пожизненном заключении для педофилов 28.01.2022 14:201 Лукашенко заявил о возможности войны в случае прямой агрессии против Белоруссии и России 28.01.2022 12:364 Новый рекорд по заболеваемости коронавирусом установлен в России 28.01.2022 08:170 В Японии проведут доклинические испытания вакцины «Спутник V» 28.01.2022 08:059 Медведев назвал бедность ключевой проблемой России
 
 
 
Самое популярное 26.01.2022 07:280 Новый очаг коронавируса выявили в Псковской области 26.01.2022 15:4713 Дистанционное обучение введут в псковских школах с 27 января 26.01.2022 12:264 В Пскове и Псковском районе решается вопрос с переводом детей на дистанционное обучение 25.01.2022 15:0211 В Псковском гидрометцентре рассказали о 40-градусных морозах в Пскове 26.01.2022 20:220 Суд оставил без изменений приговор псковичу за совершенное 14 лет назад двойное убийство
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Путин подписал закон о пожизненном заключении для педофилов

28.01.2022 16:09|ПсковКомментариев: 0

Владимир Путин подписал закон «Единой России» о пожизненном заключении для педофилов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Этот закон устанавливает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы для педофилов за повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении всех несовершеннолетних, а не только не достигших 14 лет. Пожизненный срок предусматривается и для ранее не привлекавшихся по статьям об изнасиловании за аналогичные преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также в случае, если указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления. 

Ранее секретарь генсовета партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак подчеркнул, что любой, кто задумает посягнуть на половую неприкосновенность ребенка, должен отдавать себе отчет, что он остаток дней проведет в тюрьме.

Напомним, законопроект в сентябре 2021 года внесли в Госдуму Андрей Турчак, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. 18 января 2022 года его приняла нижняя палата парламента единогласно, а 26 января — поддержал Совет Федерации.

Теги: #президент #закон #педофилия
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Удовлетворены ли вы работой регионального оператора по обращению с ТКО?
В опросе приняло участие 303 человека
28.01.2022, 17:140 Режим работы псковских учреждений соцзащиты изменится с февраля 28.01.2022, 17:100 Порядка 9 млн зрителей посмотрели культурные программы в Псковской области 28.01.2022, 17:090 Более 140 классов в Пскове и Псковском районе находятся на карантине из-за омикрон-штамма 28.01.2022, 17:020 Псковская область занимает последнее место по заболеваемости коронавирусом на Северо-Западе
28.01.2022, 17:001 Организатора «ресторанного сопротивления» в Петербурге заподозрили в коррупции 28.01.2022, 16:530 Ольга Тимофеева: Модельные библиотеки перетягивают на себя функцию домов культуры 28.01.2022, 16:500 За хранение осколочной гранаты порхович получил условный срок 28.01.2022, 16:450 Прокуратура выявила нарушения в мероприятиях по борьбе с АЧС в Псковской области
28.01.2022, 16:360 Стали известны подробности дела об убийстве в Порхове из-за «женщины раздора» 28.01.2022, 16:310 Почти две тонны потенциально небезопасных яблок уничтожили в Себеже. ВИДЕО 28.01.2022, 16:180 У речки стояли ларёчки. ЛОНГРИД 28.01.2022, 16:170 Симптомы постковидного синдрома у детей напоминают болезнь Кавасаки - инфекционист
28.01.2022, 16:120 Лазерным шоу отметит Псковская область 350-летие со дня рождения Петра Первого 28.01.2022, 16:090 Путин подписал закон о пожизненном заключении для педофилов 28.01.2022, 15:510 Четверть псковских работодателей интересуются местом работы «удаленных» сотрудников - опрос 28.01.2022, 15:460 В Пскове перенесли дату начала капремонта улицы Яна Фабрициуса
28.01.2022, 15:364 Первые подростки начали прививаться от коронавируса в Псковской области 28.01.2022, 15:300 «Таблетку» в Пскове начнут реконструировать к 2023 году 28.01.2022, 15:270 Незнакомка лишила пожилую псковичку сбережений под предлогом обмена денег 28.01.2022, 15:230 Псковички завоевали «серебро» на первенстве России по джиу-джитсу
28.01.2022, 15:030 «Подстрочник»: Ольга Тимофеева об итогах 2021 года для псковской культуры. ВИДЕО 28.01.2022, 14:582 Тело утонувшей в крещенской купели женщины нашли в Ленобласти 28.01.2022, 14:500 Снежная ночь ожидается в Псковской области 29 января 28.01.2022, 14:423 Интерактив: Удивили детским садом
28.01.2022, 14:300 Сценическую конструкцию планируют установить на Степановском лужке в Пскове 28.01.2022, 14:290 Тройное ДТП в Пскове обошлось без пострадавших. ФОТО 28.01.2022, 14:201 Лукашенко заявил о возможности войны в случае прямой агрессии против Белоруссии и России 28.01.2022, 14:102 Большой концертный зал филармонии в Пскове капитально отремонтируют
28.01.2022, 14:080 Юрий Сорокин передал теннисный стол общежитию псковского техникума 28.01.2022, 13:563 Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6% 28.01.2022, 13:520 Каверинская библиотека переедет в «Дом губернатора» в Пскове в апреле 28.01.2022, 13:510 Два автомобиля столкнулись на улице Советской Армии в Пскове. ФОТО
28.01.2022, 13:430 Строительство центра культурного развития в Пскове займет два года 28.01.2022, 13:381 Лавров: Если ситуация зависит от России, то войны не будет 28.01.2022, 13:340 Более трети россиян хотят на пенсии перебраться в Петербург и Калининград - опрос 28.01.2022, 13:094 Бесконтактную акцию против распространения COVID-19 провели в санатории «Хилово»
28.01.2022, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Ольгой Тимофеевой 28.01.2022, 13:000 Решение о расположении временного моста через Великую пока не принято - эксперт 28.01.2022, 12:542 Вакансии помощника мастера по чистке кроссовок и сборщика люстр предлагают псковичам 28.01.2022, 12:420 «Хайпожоры»: Об угрозе войны и псковских люках. ВИДЕО
28.01.2022, 12:364 Новый рекорд по заболеваемости коронавирусом установлен в России 28.01.2022, 12:331 Полицейские задержали подозреваемого в краже ювелирных изделий псковича 28.01.2022, 12:181 Число смертей от коронавируса в Псковской области возросло до 1414 28.01.2022, 12:130 Кражу восьми телефонов и денег раскрыли усвятские полицейские
28.01.2022, 12:090 «Подстрочник»: Ольга Тимофеева подведет итоги 2021 года для псковской культуры 28.01.2022, 12:080 В Новоржеве молодой человек попался на краже металла с завода 28.01.2022, 12:040 Псковский драмтеатр изменил репертуар из-за болезни актеров 28.01.2022, 12:010 Великолучанин устоял под натиском телефонных мошенников
28.01.2022, 11:590 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры» 28.01.2022, 11:550 Наличные в банкоматах Сбера теперь можно снимать с помощью приложения 28.01.2022, 11:520 Водитель «Фольксвагена» врезался в световую опору в Пскове 28.01.2022, 11:500 Псковичам предложили выразить мнение о благоустройстве Гремячей горы
28.01.2022, 11:380 Два «Фольксвагена» столкнулись в Порховском районе, есть пострадавшие 28.01.2022, 11:292 Рейд по контролю за пассажирскими перевозками прошел в Пскове. ФОТО 28.01.2022, 11:240 План работы Молодежного совета рассмотрели в Псковском облсовпрофе 28.01.2022, 11:130 Дорожные знаки приоритета изменятся на перекрестке улиц Советской и Вокзальной в Пскове
28.01.2022, 11:100 Росгвардейцы задержали в псковских магазинах похитителей спиртного 28.01.2022, 11:070 В Пскове определили макеты дизайнерских крышек люков 28.01.2022, 11:010 «Хайпожоры»: Об угрозе войны и псковских люках 28.01.2022, 10:530 Температура воздуха выше нормы ожидается в Псковской области в феврале
28.01.2022, 10:490 Системы мониторинга закупили для детей-диабетиков Псковской области 28.01.2022, 10:440 Псковские приставы за год взыскали с неплательщиков алиментов почти 100 млн рублей 28.01.2022, 10:300 Участок дороги Палкино — Харино отремонтируют до 1 июля 28.01.2022, 10:216 Елена Трошкова: Пешеходный мост у Троицкого собора хотелось сделать более незаметным
28.01.2022, 10:090 В Печорском районе планируют вновь открыть музей ретротехники 28.01.2022, 09:521 Специалисты занимаются решением проблемы с волками в Пушкиногорском районе 28.01.2022, 09:441 Капуста в Псковской области подорожала на 185% 28.01.2022, 09:380 Недостающие тротуары планируют проложить до Fjord Plaza в Псковском районе в 2022 году
28.01.2022, 09:301 Эксперт посоветовал не держать сбережения в наличных 28.01.2022, 09:140 Лучницы из Псковской области одержали победу на чемпионате России 28.01.2022, 08:590 Российскому бизнесу готовят штрафы за искажение информации о товарах 28.01.2022, 08:441 ДТП мешает движению машин на перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове
28.01.2022, 08:350 Вышить Псковскую область к 77-летию ее образования предлагают жителям региона 28.01.2022, 08:170 В Японии проведут доклинические испытания вакцины «Спутник V» 28.01.2022, 08:059 Медведев назвал бедность ключевой проблемой России 28.01.2022, 07:460 Жилой дом загорелся в Дедовичском районе из-за короткого замыкания
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru