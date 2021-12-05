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СМИ сообщили о начале эвакуации жителей ДНР в Россию

Жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) начали эвакуировать в Россию, об этом в пятницу сообщают корреспонденты «РИА Новости» и «Интерфакса».

Первыми эвакуируют детей-сирот из школы-интерната № 1 в Донецке. Их вывозят на автобусах.

Как передает РБК, об эвакуации глава ДНР Денис Пушилин объявил ранее в пятницу.

Издание отмечает, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не обладает информацией об эвакуации жителей из самопровозглашенных республик Донбасса в Ростовскую область,