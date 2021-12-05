В России и мире

Военное положение введено на всей территории Украины

Украинские власти вводят военное положение на всей территории государства. Об этом в четверг, 24 февраля, заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС. По его словам, российские войска ударили по объектам военной инфраструктуры Украины.

«Россия нанесла удары по нашей военной инфраструктуре и по нашим пограничникам, по погранотрядам. Во многих городах Украины были слышны взрывы», - заявил президент Украины. Он призвал граждан соблюдать спокойствие и оставаться дома.

«От вас нужно спокойствие. По возможности оставайтесь, пожалуйста, дома», - заявил Зеленский.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

Министерство обороны РФ сообщило о выведении из строя военной инфраструктуры Украины, в том числе военных аэродромов, передает РИА Новости. Как уточнили в Минобороны, высокоточными средствами поражения из строя выводятся военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и военная авиация Украины. Однако никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов российские силы по украинским городам не наносят, заявили в военном ведомстве.