Почти 500 российских военных погибли в ходе спецоперации на Украине

498 российских военных погибли при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине, сообщает Минобороны.
«К сожалению, среди наших товарищей, участвующих в специальной военной операции, имеются потери. 498 российских военнослужащих погибли при исполнении воинского долга. Семьям погибших оказывается вся возможная помощь. 1597 наших товарищей получили ранения», - цитирует РИА Новости официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова.
Отмечается, что ни срочники, ни курсанты в специальной операции не участвуют.
Среди украинских националистов и военнослужащих более 2 870 убитых и около 3 700 раненых.
Только по подтвержденным данным количество пленных военнослужащих силовых ведомств Украины составляет 572 человека, добавил Игорь Конашенков.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.