Россия занимает первое место в мире по числу введенных санкций

Против России ввели 5,5 тыс. санкций, следует из базы данных по отслеживанию санкций Castellum.ai. После признания ДНР и ЛНР против РФ ввели около 2,8 тыс. новых ограничений.
Лидеры по числу введенных санкций:
Большая часть новых санкций против России — персональные ограничения (2,4 тыс.). Еще 343 ограничения введены против организаций, пишет «Коммерсантъ».
Кто ввел больше всего санкций против России с 22 февраля:
Напомним, с 24 февраля РФ проводит спецоперацию на Украине. Евросоюз, США и другие страны в ответ ввели санкции.