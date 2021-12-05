Зеленский заявил, что охладел к вопросу о вступлении Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире американского телеканала ABC заявил, что «охладел» к вопросу о вступлении страны в НАТО.
«Что касается НАТО, я давно охладел к этому вопросу после того, как мы поняли, что НАТО не готова принять Украину. Альянс опасается противоречий и конфронтации с Россией», — цитирует его РИА Новости.
Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев не будет «на коленях умолять» Брюссель о чем-либо.
Верховная рада в декабре 2014 года отказалась от внеблокового статуса Украины. В феврале 2019 года парламент принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.