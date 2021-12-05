YouTube в России могут заблокировать до конца недели

Роскомнадзор может заблокировать YouTube в ближайшие дни, сообщил источник, близкий к ведомству.
Изображение: РИА Новости / Рамиль Ситдиков. Логотип видеохостинга YouTube
«Скорее всего, до конца следующей недели YouTube уже заблокируют <...> Я предполагаю это с высокой степенью вероятности. Мне известно, что его должны были заблокировать еще на той неделе, но случилась Meta (блокировка Instagram), и я уверен, что блокировку просто отложили, чтобы было не все сразу», — приводит его слова РИА Новости.
При этом источник предположил, что ограничения могут ввести уже сегодня.
Напомним, доступ к социальной сети Instagram на территории России ограничили с 0.00 14 марта.