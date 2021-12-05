Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса «Конвасэл»

Минздрав России зарегистрировал вакцину против коронавируса «Конвасэл», разработанную специалистами Федерального медико-биологического агентства. Это следует из государственного реестра лекарственных средств.
«Конвасэл вакцина субъединичная рекомбинантная для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. Дата регистрации: 18.03.2022», - приводит РИА Новости данные из реестра.
Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова сообщала, что вакцина «Конвасэл» хорошо переносится и не вызывает аллергию.