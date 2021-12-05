Завершился очередной раунд российско-украинских переговоров

Переговоры делегаций России и Украины в понедельник длились полтора часа, после обсуждение перешло в формат рабочих групп. Об этом сообщил член украинской делегации, глава парламентской фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия.
«Встреча (в онлайн-формате - ред.) была уже. С 10:30 до 12.00 была официальная делегация. Дальше пошли снова рабочие группы. Сегодня работаем весь день», - приводит слова Арахамии издание «Украинская правда».
В настоящее время дополнительной информации о ходе переговоров Арахамия не предоставил. Отмечается, что переговоры между Украиной и Россией проходят каждый день на уровне экспертных групп.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Первый раунд переговоров делегаций России и Украины состоялся 28 февраля в Гомельской области Белоруссии, тогда встреча продлилась пять часов. Позже прошло еще два очных раунда и встречи в онлайн-формате.