В России и мире

Путин поручил перевести платежи за газ в рубли для недружественных стран

Россия в ближайшее время перейдет на расчеты в рублях за поставки газа в недружественные страны. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Президент также подтвердил, что Россия продолжит поставлять газ в соответствии с объемами, зафиксированными в заключенных ранее контрактах. Порядок операций по оплате газа рублями Центробанк должен определить в течение недели, пишет РБК.

«Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты, начнем с этого, за наш природный газ, поставляемый в так называемые недружественные страны, на российские рубли. То есть отказаться от использования в таких расчетах всех скомпрометировавших себя валют», — сказал Путин.

Он уточнил, что в сложившихся условиях «совершенно очевидно, что поставлять наши товары в Европейский союз, в Соединенные Штаты в долларах, в евро и ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла».

При этом, подчеркнул он, Россия продолжит поставлять природный газ в соответствии с объемами и принципам ценообразования, зафиксированными в заключенных ранее контрактах. «Мы, в отличие от некоторых коллег, дорожим своей репутацией надежного партнера и поставщика. Изменения коснутся только валюты платежа, которая меняется на российские рубли», – добавил он.

Президент попросил правительство дать указание Газпрому внести изменения в действующие контракты. Также, по словам главы государства, все зарубежные потребители должны иметь в России возможность осуществлять платежи за покупаемый газ по понятной и прозрачной процедуре и приобретать рубли на внутреннем рынке.

«Прошу Банк России совместно с правительством в недельный срок определить порядок совершения таких операций», – сказал Путин.

После этого заявления президента цены на газ в Европе взлетели по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня на 20%. Стоимость апрельского фьючерса на природный газ на хабе TTF в Нидерландах достигала на пике отметки 118,75 евро за 1 мегаватт-час, или более чем 1370 долларов за тысячу кубических метров с учетом текущего курса.

Ранее, 7 марта, правительство России определило перечень недружественных стран, а также утвердило правила сделок с недружественными странами в условиях санкций. Теперь все сделки и операции российских компаний с гражданами и фирмами из таких стран будет одобрять правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями, а расплачиваться по валютным обязательствам перед зарубежными кредиторами разрешено в рублях.

Центробанк разрешил Мосбирже проводить ряд операций для сокращения обязательств клиента, если он является резидентом стран, признанных недружественными. Аналогичное разрешение получили Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД).

Минфин 14 марта утвердил временный временный порядок выплат по госдолгу в валюте. В министерстве заявили, что Россия будет выплачивать госдолг в рублях, если ей не позволят распоряжаться своими валютными резервами. По словам главы Минфина Антона Силуанова, в рамках иностранных санкции была заблокирована почти половина объема российских резервов — $300 млрд из $640.

Первую сделку с оплатой газа рублями провела более трех лет назад – в марте 2019 года – компания «Газпром экспорт». Сделка прошла на электронной платформе компании, было продано около 80 млн куб. м газа на условиях «до конца месяца» с поставкой в пункт NCG (хаб в Германии). Тогда гендиректор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова заявила, что сделка имела «поистине символическое значение», поскольку это первый случай, когда западноевропейская компания оплатила газ в рублях.

Электронная торговая платформа «Газпром экспорт» создавалась для реализации физических объемов природного газа европейским потребителям в дополнение к поставкам по действующим контрактам. Она заработала в августе 2018 года.