Число эвакуированных в Россию из Донбасса и с Украины превысило 400 тысяч

402 тысячи человек прибыли в Россию из Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины, в их числе свыше 84 тысяч детей.
За минувшие сутки границу Российской Федерации пересекли 17,8 тысячи человек, пишет ТАСС.
С 18 февраля из Донбасса эвакуированы свыше 342 тысяч человек, около 60 тысяч прибыли с территории Украины через пункты пропусков Белгородской, Брянской, Курской областей и Республики Крым.
Более 22 тысяч жителей Донбасса сейчас находятся в пунктах временного размещения в 34 регионах России, среди них более 10 тысяч детей.