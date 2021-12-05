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Песков рассказал о врагах государства среди покинувших Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Беларусь-24» заявил, что не считает врагами государства тех, кто покинул страну, испугавшись или не поняв, что происходит.

«У нас есть люди, которые испугались. Когда все началось, они испугались. Кто-то из них уехал, сказал, что едет в длительный отпуск. Все поступили по-разному, но есть те, кто испугался и кто не понял. И они не являются врагами государства", - приводит слова Пескова ТАСС.

При этом, по его словам, «есть те люди, которые не просто не поняли, не просто испугались, но которые стали хаять власть, которые стали нападать» на героев из числа военнослужащих. «Вот это враги государства, и с ними мы будем бороться», - указал Песков.

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Говоря об уехавших из страны деятелях культуры, которые критикуют действия России, Песков подчеркнул, что «они все хотят приехать, получать государственные гранты, сниматься в государственном кино, играть в государственном театре». По его словам, «этого уже нельзя делать, а то, что есть, так сказать, заблудшие, так лучше их наставить на путь истины, если они захотят».

Отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе таких известных людей, как Ксения Собчак, Иван Ургант и Регина Тодоренко, Песков отметил, что они «не враги государства». Песков подчеркнул, что хорошо знаком с Ургантом, «он большой патриот». По словам Пескова, у Урганта «может быть своя точка зрения, он ее не имеет права выносить, правда, на Первый канал, но он этого и не делал».