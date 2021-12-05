Nokia прекращает деятельность в России

Производитель телекоммуникационного оборудования Nokia прекращает деятельность на территории Российской Федерации. Об этом сообщается в заявлении финской компании, размещенном на ее сайте.
Фото: nokia.com
Причиной ухода с российского рынка называется специальная операция РФ на Украине. «Для компании Nokia стало ясно, что дальнейшее присутствие в России невозможно. <...> Мы можем объявить, что уходим с российского рынка», - цитирует сообщение ТАСС.
В компании также отметили важность обеспечения бесперебойного потока информации и доступа к интернету на территории России. «Когда мы уйдем (с российского рынка), мы будем стремиться обеспечить необходимую поддержку для обслуживания сетей и подадим заявку на получение соответствующих лицензий, чтобы обеспечить эту поддержку в соответствии с действующими санкциями», - сказали в компании.
Некоторое время назад финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia, чьими клиентами в РФ являлись МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и «Теле2», прекратил поставки оборудования в Россию.