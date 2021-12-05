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Роспотребнадзор назвал «стелс-омикрон» самым заразным штаммом за пандемию

Подвид омикрон-штамма BA.2, или «стелс-омикрон», является самым заразным вариантом коронавируса за всю историю пандемии. Об этом сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«Доля BA.2 постоянно росла, достигнув более 90% от всех новых случаев заболеваний, что полностью согласуется с информацией о том, что «стелс-омикрон» является самым трансмиссивным из всех, что мы наблюдали за всю историю пандемии», — цитирует специалиста ТАСС.

По его словам, штаммов типа ВА.4 и ВА.5 в России пока не выявлено, и на данный момент в большинстве стран они встречаются достаточно редко. «Хотя в той же Южной Африке, где зародился омикрон, их уже выявляют достаточно часто. Что беспокоит — на данный момент в ЮАР наблюдается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, и при высокой доле BA.4 и BA.5 можно предположить, что связь с новыми штаммами имеется», — добавил Камиль Хафизов.

Штамм «омикрон» выявили осенью прошлого года в ЮАР. Затем он распространился в остальные страны. От других штаммов «омикрон» отличается большей заразностью, но при этом меньшей летальностью. Позже он мутировал: появились подвиды ВА.1, ВА.2 и ВА.3. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове назвала вариант «омикрона» ВА.2 («стелс-омикрон») самым заразным.

В начале апреля в Роспотребнадзоре сообщили, что наиболее распространенным штаммом COVID-19 является именно «стелс-омикрон». На тот момент на него приходилось около 80% от всех заболевших. При этом в ведомстве тогда заявили, что, несмотря на распространение подвидов «омикрона», в стране не наблюдается рост заболеваемости коронавирусом.

В то же время директор по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов предупреждал, что мутации коронавируса продолжатся. По его словам, они не закончатся ни на «омикроне», ни на другом варианте вируса, поскольку это естественный процесс эволюции.

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