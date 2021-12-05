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В Эстонии рассмотрят предложение об отзыве подписи под договором о границе с РФ

Парламент Эстонии на заседании, которое пройдет сегодня, 3 мая, рассмотрит предложение правительству отозвать подписи под договорами о сухопутной и морской границе с Российской Федерацией. Документы были подписаны 18 февраля 2014 года. С соответствующим предложением выступила оппозиционная Консервативная народная партия Эстонии.

«По завершении оккупации и восстановлению независимости территория Эстонии и сухопутная граница de jure на основе правопреемственности восстанавливается такими, как это предусмотрено в Тартуском мирном договоре», - приводит текст пояснительной записки «Интерфакс».

Как уточняет РБК, согласно Тартускому (Юрьевскому) мирному договору 1920 года, РСФСР передала Эстонии часть территорий Ленинградской и Псковской областей, когда та стала самостоятельным государством. В 1940 году Эстония вошла в состав Советского Союза и документ, с точки зрения России, утратил силу, так как Эстония перестала быть субъектом международного права.

Сейчас между Эстонией и Россией нет юридически оформленной государственной границы. В 2005 году стороны подписали пограничный договор. Документ удалось согласовать по итогам десятилетних переговоров, однако в процессе ратификации Эстония решила включить в преамбулу документа тезис о том, что Тартуский мирный договор, который обозначал довоенную границу, по-прежнему действует.

МИД считает Тартусский договор историческим и утратившим силу. В результате Россия отозвала свою подпись и предложила Таллину начать новые переговоры для разработки нового документа.

Ранее сообщалось, что канцелярия консульства Эстонии в Пскове прекратила работу.