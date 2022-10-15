В России и мире

Первый случай заражения гриппом H3N2 выявили в России за осень

Первый случай заражения вирусом гриппа типа А (H3N2) зарегистрировали в России в преддверии нового этапа эпидемического подъема заболеваемости. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании коллегии ведомства.

«На прошлой неделе был выделен первый вирус гриппа H3N2 - завозной, из Египта», - цитирует ее газета «Известия».

По словам Поповой, на данный момент других вирусов гриппа в России не выявлено. Она подчеркнула, что ситуация по всем респираторным инфекциям, циркулирующим в РФ остается достаточно стабильной.

Между тем глава Роспотребнадзора отметила необходимость разработки новых методологических подходов к оценке эпидемической ситуации по заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).