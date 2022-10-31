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Спустя две недели в пострадавшем от падения самолёта доме в Ейске нашли выжившую кошку

Спустя две недели в пострадавшем от падения самолёта Су-34 доме в Ейске нашли выжившую кошку. Об этом сообщил глава Ейского района Роман Бублик в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Роман Бублик / Telegram

«Сейчас наши доблестные спасатели нашли кошку Мику, которая находилась в квартире третьего подъезда с 17 октября. Кошка напугана, но чувствует себя отлично», - написал глава района.

Ранее Роман Бублик сообщил, что рыжий кот вернулся к своей хозяйке спустя пять дней. По его словам, испуганный кот прятался на девятом этаже четвертого подъезда. Кота вернули хозяйке.

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Напомним, вечером 17 октября в Ейске во двор жилого девятиэтажного дома упал российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, взлетевший с расположенного неподалеку аэродрома. Летчики катапультировались.