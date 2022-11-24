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Глава Минздрава сообщил об активном распространении свиного гриппа в России

В этом сезоне стали активно распространяться свиной грипп (H1N1), респираторно-синцитиальный вирус и аденовирусная инфекция. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на VII Армянско-российском форуме по здравоохранению 26 ноября.

Он также отметил, что назальная вакцина «Спутник V», предназначенная для защиты от ковида, помогает и для профилактики аденовирусной инфекции. «Вакцина "Спутник V" используется сейчас интраназально, в том числе она профилактирует и передачу аденовирусной инфекции», - цитирует министра ТАСС.

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Глава ведомства призвал своевременно проходить вакцинацию и ревакцинацию против коронавируса и гриппа.