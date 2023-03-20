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Фигуристу Костомарову ампутировали пальцы левой руки

Фигуристу Роману Костомарову ампутировали пальцы левой руки. Уже третий месяц он находится в реанимации больницы «Коммунарка».

«Ампутация пальцев руки была необходима, поскольку они начали чернеть, что означало начавшийся в руке процесс гангрены, - рассказал "МК" источник в больнице. – В данном случае важен каждый час, минута, этот процесс идет постоянно и мог вскоре перейти на всю кисть. Почему это происходит? Любой медик ответит – не работают в полном объеме легкие, не доставляется в сосуды кислород и так далее. У Костомарова уже очень много причин, порождающих подобный результат. Он столько операций и ампутаций пережил. Если процесс пойдет дальше (за ним постоянно наблюдают врачи), то пациента будут готовить в срочном порядке к ампутации всей левой кисти. Это может случиться в любое время».

В настоящее время фигурист дышит самостоятельно, от ИВЛ его отключили. Его состояние оценивается, как стабильно тяжелое.

«Он то в сознании, то впадает в глубокий сон, поскольку получает, если говорить понятнее, много обезболивающих и успокаивающих медикаментов», - уточнил источник.

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Костомаров был госпитализирован 10 января. Перед этим он пожаловался на слабость и боли в груди. У него была диагностирована левосторонняя пневмония, которая, по некоторым данным, прогрессировала в двустороннюю.

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В начале февраля из-за развившейся гангрены ему провели операции по ампутации стоп и кистей рук. Эти действия привели к остановке некроза. Также у него диагностировали сепсис и гематому головного мозга.

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Кроме того, сообщалось, что у Костомарова наблюдаются проблемы с печенью из-за отека и большого количества лекарств.

Ранее, 10 марта, источник сообщил, что за последнее время состояние спортсмена значительно не изменилось. Врачам пока не удается остановить развитие сепсиса, из-за чего не исключена еще одна операционная чистка, однако ее масштаб пока не ясен.