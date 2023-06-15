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Роспотребнадзор назвал причину массового отравления шаурмой в Братске

Эксперты Роспотребнадзора Иркутской области провели анализ шаурмы, которой отравились люди в Братске. Причиной отравления оказалось заражение стритфуда сальмонеллой. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

«Причиной заболевания стала сальмонелла. Эта бактерия попадает в продукты, если при приготовлении нарушены санитарные требования, или при использовании некачественного сырья», - рассказали в ведомстве.

Эксперты выявили в скандально известном заведении общепита нарушения требований СанПИНа. Это относится к условиям хранения продуктов, технологическому процессу, соблюдению личной гигиены сотрудников, пишет RuNews24.

Заведению «Шаурму хочу» в Братске вынесли запрет деятельности на время расследования.

«Материалы дела будут направлены в суд», - заключили в Роспотребнадзоре.