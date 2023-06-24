Консолидация всего общества сыграла в эти дни решающую роль - Путин

Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая с обращением к гражданам 26 июня.
Видео: пресс-служба Кремля
Организаторы мятежа, предав страну, предали и тех, кто был с ними, подчеркнул он. Президент отметил, что твердую позицию по поддержке конституционного порядка заняли общественность, партии, религиозные организации, все общество.
«С самого начала событий по моему прямому поручению предпринимались шаги, чтобы избежать большой крови», - подчеркнул глава государства.
Владимир Путин поблагодарил тех солдат группы «Вагнер», которые остановились у последней черты и не пошли на кровопролитие. Он предложил бойцам «Вагнера» подписать контракт с Минобороны, вернуться домой или отправиться в Белоруссию.
Напомним, в ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону бойцы ЧВК «Вагнер» захватили штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных российскими Вооруженными силами ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.
Владимир Путин назвал действия «вагнеровцев» преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. В Москве, Подмосковье и Воронежской области — регионах по предполагаемому пути следования колонн военной техники — ввели режим контртеррористической операции. Столичная мэрия также объявила понедельник нерабочим днем.
Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с главой компании и тот принял его предложение об остановке движения «Вагнера» по территории России.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков затем проинформировал, что глава ЧВК «уйдет в Белоруссию».