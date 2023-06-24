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В России и мире

Консолидация всего общества сыграла в эти дни решающую роль - Путин

26.06.2023 22:14|Псков

Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая с обращением к гражданам 26 июня.

Видео: пресс-служба Кремля

Организаторы мятежа, предав страну, предали и тех, кто был с ними, подчеркнул он. Президент отметил, что твердую позицию по поддержке конституционного порядка заняли общественность, партии, религиозные организации, все общество.

«Всех объединило и сплотило главное – ответственность за судьбу Отечества. Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен. Организаторы мятежа не могли этого не понимать. В том числе то, что пошли на преступные действия, раскол страны, которая противостоит колоссальной внешней угрозе. Однако организаторы мятежа, предав свою страну, народ, предали и тех, кого втянули в это преступление, толкали на то, чтобы стрелять в своих. Именно такого исхода хотели неонацисты в Киеве. Хотели, чтобы солдаты России убивали друг другу, чтобы в конченом счете проиграла России, а наше общество захлебнулось в кровавой междоусобице. Консолидация всего общества сыграла в эти дни решающую роль», - сказал президент.

«С самого начала событий по моему прямому поручению предпринимались шаги, чтобы избежать большой крови», - подчеркнул глава государства.

Владимир Путин поблагодарил тех солдат группы «Вагнер», которые остановились у последней черты и не пошли на кровопролитие. Он предложил бойцам «Вагнера» подписать контракт с Минобороны, вернуться домой или отправиться в Белоруссию.

Напомним, в ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону бойцы ЧВК «Вагнер» захватили штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных российскими Вооруженными силами ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.

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Владимир Путин назвал действия «вагнеровцев» преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. В Москве, Подмосковье и Воронежской области — регионах по предполагаемому пути следования колонн военной техники — ввели режим контртеррористической операции. Столичная мэрия также объявила понедельник нерабочим днем.

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Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с главой компании и тот принял его предложение об остановке движения «Вагнера» по территории России.

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков затем проинформировал, что глава ЧВК «уйдет в Белоруссию».

Пресс-портрет
Путин Владимир Владимирович
Источник: Псковская Лента Новостей
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